Fast 600 Teilnehmer: Die besten Fotos vom Schneeberglauf in Puchberg!

„Mensch gegen Maschine“ – zum mittlerweile 26. Mal lud der LC Running Puchberg am Wochenende zum legendären Raiffeisen-Schneeberglauf. Und in der „klassischen“ Disziplin hatte heuer tatsächlich die 126-jährige Zahnradbahn das Nachsehen: Ephantus Mwangi Njeri aus Kenia finishte in 54:15 Minuten, gefolgt von seinem Landsmann Elvis Kipkoech. Erst auf Platz drei folgte – mit 57:58 – die „alte Lok-Dame“. Bei den Damen kam Susanna Skalicky als Erste ins Ziel, gefolgt von ihren Kolleginnen Anna Scherer und Anette Kaltenbrunner.

Beim Schneeberg-Trail (knapp 32 Kilometer) triumphierte der Österreicher Mario Bauernfeind – er besiegte Vorjahressieger Petr Jiří. Bei den Damen ging Platz eins an Lokalmatadorin Evelyne Lachner, gefolgt von den Tschechinnen Eliška Vondráčková und Kateřina Šafránková. Beinahe sprachlos gab sich Siegerin Lachner daher nach dem Rennen: „Dass mir das noch einmal gelingt – Gesamtsiegerin bei meinem Heimrennen“, so die Läuferin des LC Puchberg, die von „riesengroßer Freude“ sprach.

Triumphieren konnte der LC Running Puchberg auch bei den NÖ Berglaufmeisterschaften. Erster und damit NÖ Berglaufmeister wurde Peter Groß, Dritter wurde Leo Zöchbauer, Fünfter Stephan Wehrberger. Bei den Frauen gewann Susanna Skalicky vor Simone Pils und Markéta Hengstberger.

Mit am Start waren heuer auch mehr als 200 Kinder und Jugendliche in den Kategorien „Bambini“, „Mini Trail“ und „Junior Trail“ – Veranstalter und Vereinsobmann Gerhard Panzenböck spricht von „hervorragenden Leistungen“.