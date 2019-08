Nach einer kurzen Pause geht es in der Welt der Laufsport-Bewerbe wieder los. Am 24. August stehen gleich zwei Bergläufe an. Am 31. August wird die Rax gestürmt.

FADENSTEIGLAUF

Wer hier an den Start gehen will, dem darf es an Kondition nicht mangeln. Beim bereits traditionellen Lauf auf Niederösterreichs höchsten Berg müssen die Teilnehmer 4,5 Kilometer sowie 1.150 Höhenmeter hinter sich bringen. Start ist um 9 Uhr bei der Talstation des Sesselliftes Puchberg/Losenheim. Ziel ist die Fischerhütte auf 2.049 Höhenmeter. Wer es allerdings noch extremer angehen will, kann beim „Flotten Dreier“ mitmachen. Dabei werden drei Aufstiege und zwei Abstiege gelaufen. Der Startschuss fällt bereits um 5 Uhr. Anmeldung: hompage.univie.ac.at/ulrike.schultes/

ALPKOGELLAUF

In Trattenbach wird die Reihe der Buckl- und Lauftour fortgesetzt. Die Kids sind bereits ab 13 Uhr auf der Strecke. Der Berglauf selbst geht um 15 Uhr beim Kummerbauerstadl los.

RAXLAUF

Am 31. August werden rund 150 Sportler versuchen, die Rax zu bezwingen. Die Teilnehmer können dabei zwischen den Strecken Classics (8,8 Kilometer, 1.100 Höhenmeter) sowie einer Extremstrecke (15,5 Kilometer und 1.400 Höhenmeter) wählen. Los geht es um 11 Uhr. Nordic Walking Stecken sind beim Bewerb nicht gestattet. Anmelden kann man sich unter www.wsv-payerbach.at