ATSV Ternitz: Mutter und Sohn unter Top fünf

Werbung

Mehrere Läufer des ATSV Ternitz waren zum Abschluss der Lauftour in Lanzenkirchen am Start. Sowohl beim Hauptlauf als auch bei der Fun-Run-Kategorie gab es Erfolge zu feiern.

Dagmar Stangl entschied in gewohnter Manier die Gesamtwertung des Hauptlaufs für sich. Beatrix Dvorak sowie Alfred Schabauer wurden Zweite in ihrer Altersklasse. Beim Fun-Run ging Eva-Maria Bauer mit Sohn Niki Bauer an den Start. Erstere belegte Platz drei in der Gesamtwertung hinter dem jungen Neumitglied Alina Rigler, die zugleich in der Altersklasse U18 den Gewinn davontrug. Bauers Sohn Niki belegte in der U12 Rang fünf.

Im Rahmen der Siegerehrung konnten sich die ATSV-Läufer auch über Top-Platzierungen in der Tourwertung freuen. Erste Plätze gingen an Alina Rigler, Dagmar Stangl und Eva-Maria Bauer.