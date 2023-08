Berg ruft: Am Fadensteig geht es hoch hinaus

Die bewährten zwei Bewerbe, der „Sprint“ und der „Flotte Dreier“, warten auf die Bergläufer bei der 17. Ausgabe des Fadensteiglaufs. Beim „Sprint“ sind über die Distanz von 4,5 Kilometer ungefähr 1.150 Höhenmeter zu überwinden. Gestartet wird bei der Talstation der Sesselbahn in Losenheim, dann verläuft die Strecke über die Lahning-Piste, vorbei an der Labe bei der Edelweiß-Hütte, über den felsigen Fadensteig hinauf bis zum Ziel in der höchstgelegenen Schutzhütte Niederösterreichs, der Fischerhütte. Start ist um 8.30 Uhr.

Der „Flotte Dreier“ führt insgesamt dreimal diese Strecke hinauf und zweimal hinunter, also über 22,5 Kilometer und 3.450 Höhenmeter. Dieser Herausforderung kann man sich entweder allein oder als Zweier- oder Dreierteam stellen. Start ist um 5 Uhr. Weitere Informationen zum Fadensteiglauf finden Sie im Internet auf homepage. univie.ac.at/ulrike.schultes.