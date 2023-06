Buckltour gastiert in St. Johann

Die Buckltour geht am Samstag (10 Uhr) mit dem Gfieder Geländelauf in St. Johann bei Ternitz weiter. Start und Ziel des Laufes ist bei der Eisstockanlage in St. Johann. Die Strecke führt von St. Johann nach Sieding, vorbei am Vierbrüderbaum, hinauf zur Gfiederwarte und wieder retour nach St. Johann. Auf der 8,5 Kilometer langen Strecke sind insgesamt 250 Höhenmeter zu überwinden.

Die Anmeldung zum Lauf ist online noch bis Donnerstag (23.59 Uhr) möglich. Vor Ort kann noch bis eine halbe Stunde vor dem Start nachgenannt werden. Weitere Informationen finden Sie online unter buckltour.at