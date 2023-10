Der 7. Feistritztallauf in Bildern

Zum siebenten Mal fiel am Donnerstag der Startschuss zum F/List Feistritztallauf. Von verschiedenen Startpunkten in der Buckligen Welt aus liefen insgesamt 631 Sportler dem Ziel auf dem Werksgelände der F/List in Thomasberg entgegen. Den Halbmarathon entschied HSV Marathon-Läufer Christoph Ladits in einer Zeit von 1:13:25 Stunden für sich. Bei den Damen gewann Annemarie Wilhelm in 1:24:47 Stunden. Über zehn Kilometer war Armin Alteneder (35:16 Minuten) erfolgreich. Die schnellste Dame auf dieser Strecke war Ex-Profi-Triathletin Lisa Hütthaler (39:20 Minuten).

Samuel Kerschbaum finishte die fünf Kilometer in 17:22 Minuten und setzte sich damit mit sechs Sekunden Vorsprung auf Matteo Spritzendorfer durch. Bei den Damen war die erst 13-jährige Elisa Fuchs (22:28) am schnellsten. Magdalena Grünwald (Jahrgang 2015) wurde in 23:11 Minuten Zweite.

Feistritztallauf in Bildern . Über 600 Läufer waren am Staatsfeiertag beim Feistritztallauf am Start. Die NÖN war mit der Kamera dabei.

Bei den Nordic Walkern dominierte erwartungsgemäß Udo Schuh aus Lanzenkirchen. Er absolvierte die zehn Kilometer in 1:05:13 Stunden. Monika Riegler siegte bei den Damen in 1:16:11 Stunden.

Bei den Kids III (Jahrgang 2012/13) waren Mark Winkler und Chiara Bakker top. Bei den Kids II (2014/15) waren Leo Oberndorfer und Miriam Aichberger erfolgreich. Bei den Kids I (2016/17) jubelten Theo Vollmer und Sophia Plaschka über den Sieg.