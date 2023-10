Der Gloggnitzer Innenstadtlauf in Bildern

Rund 230 Läufer waren am Sonntagvormittag beim Gloggnitzer Innenstadtlauf dabei - vom kleinen dreijährigen Knirps bis hin zum Laufroutinier war alles am Start. Den Sieg im Hauptlauf über acht Kilometer sicherte sich Lukas Herbst in einer Zeit von 30:58 Minuten. Die schnellste Dame war Michaela Seifried (38:16). Den Staffelsieg holte sich die SV Gloggnitz in der Besetzung Stefan Dragschitz, Daniel Dominik, Alexander Mayrhofer, Christoph Wenninger und Samuel Kordik.

Den Fun Run (4.800 Meter) gewannen Ernst Tretnjak und Stefan Handler. In den Nachwuchsklassen gingen die Siege an: Gregor Pennersdorfer und Judith Pennerstorfer (U14/U16), Loris Osmanaj und Ciara Bakker (U10/U12) sowie Mathis Kinne und Lotta Renner (U6/U8).