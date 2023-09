Gloggnitzer Innenstadt als Laufstrecke

Am Sonntag geht der Gloggnitzer Innenstadtlauf in die nächste Runde. Der Startschuss für die Knirpse (0,55 Kilometer) und Kinder (1,1 Kilometer) fällt um 10 Uhr. Eine Viertelstunde später gehen die Schüler auf ihre 1,6 Kilometer lange Runde. Um 10.45 Uhr beginnen die Nordic Walker. Sie absolvieren 5,6 Kilometer. Das Highlight der Laufveranstaltung ist der Hauptlauf ab 11 Uhr. Die Sportler spulen dabei auf dem 1,6 Kilometer langen Kurs fünf Runden. Gleichzeitig mit dem Hauptlauf werden Fun Run und Jugend-Bewerb über drei Runden (4,8 Kilometer) ausgetragen. Die Anmeldung zum Lauf ist bis am Freitag online unter

ergebnisliste.at/Events/1149 möglich. Vor Ort kann bis 45 Minuten vor dem jeweiligen Lauf nachgenannt werden.