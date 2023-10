Helena Rodax von der MS Scheiblingkirchen ist Schul-Landesmeisterin

Bei den Niederösterreichischen Landesmeisterschaften im Cross-Country, die auf dem Sportplatz der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt stattfanden, erzielten die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Scheiblingkirchen ein Top-Ergebnis. Die jungen Lauftalente holten den Sieg in der Einzelwertung und erreichten auch in den Teambewerben sehr gute Platzierungen.

Helena Rodax, die schon im Vorjahr mit guten Leistungen im Cross-Country gepunktet hatte, wurde mit einer Laufzeit von 7:04 Minuten bei einer Distanz von 2000 Metern Landesmeisterin. Damit konnte sie sogar die Konkurrenz aus den Schulen mit Schwerpunkt „Sport“ auf die Plätze verweisen. Auch bei den Teambewerben schnitten die Burschen und Mädchen sehr gut ab. In der Altersklasse 5./6. Schulstufe erreichten die Burschen den zweiten Platz und sind damit Vize-Landesmeister. Weitere Platzierungen in den Teambewerben sind ein vierter, ein sechster und ein neunter Rang.