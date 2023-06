In Trattenbach rief der Alpkogel

Zum 35. Mal erfolgte am Samstag der Startschuss zum Trattenbacher Alpkogellauf. 220 Sportler gingen bei den Läufen rund um den Kummerbauerstadl an den Start. „Wir waren sehr gut besucht“, resümiert Veranstalter Markus Haidbauer zufrieden.

Den Sieg im Hauptlauf über 7.800 Meter sicherte sich der Kirchberger Gernot Grillmaier. Er finishte den Berglauf in 32:06 Minuten und hatte damit 13 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten Bernhard Ortner. Dritter wurde Jakob Hofmann (33:05). Schnellste Dame war die 17-jährige Ungarin Natalia Iker in 36:09 Minuten.

Beim Fun-Run über 3.000 Meter siegte Rainer Heinzl in 13:44 Minuten. Nadia Brunner stand bei den Damen mit einer Zeit von 16:12 Minuten am obersten Treppchen. Die Siege in den Nachwuchsklassen gingen an Sebastian Grünwald und Charlotte Biffl (U14), Paul Feuchtenhofer und Clara Bakker (U12), Elias Feyel und Magdalena Grünwald (U10) Noah Sebesta und Olivia Bittner (U8). Den Nordic Walking-Bewerb gewann Udo Schuh. Maria Horvath-Rottensteiner war bei den Damen top.