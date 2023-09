Johannesbachklamm wird 2024 zur Laufstrecke

Nach der Saison ist vor der Saison. „Wir sind mit den Planungen für das nächste Jahr sehr weit“, berichtet Buckltour-Chef Wolfgang Tobler. Alle zehn Läufe der Auflage 2023 bleiben im Programm. Dazu kommt ein potenzielles Highlight — in Würflach wird es einen neuen Trailrun geben, der auch durch die Johannesbachklamm führt, terminiert ist der Lauf, der noch keinen offiziellen Namen hat, für Anfang September. Unmittelbar vor dem Buckltour-Finale, das wieder in St. Corona sein wird. „Wahrscheinlich aber zwei Wochen später, weil eben Würflach dazukommt“, so Tobler.

Den Auftakt zur Buckltour 2024 macht wieder der Payerbacher Frühlingslauf, am 6. April. Es folgt ein kompakter Lauffrühling mit sieben weiteren Stationen in Lichtenegg, Seebenstein, Neckenmarkt, Aspang, Trattenbach, St. Johann/Ternitz und Bad Schönau. Nach einer Sommerpause geht es Ende August und Anfang September eben mit den Rennen in Krumbach, Würflach und St. Corona ins Saisonfinish.

Tobler hofft, dass sich der Trend der gerade zu Ende gegangenen Saison fortsetzt: „Die Teilnehmerzahlen sind 2023 wieder gestiegen. Die Läufer kommen auch recht intensiv zu den Veranstaltungen“, nehmen die meisten mehrere Läufe mit Das Punktesystem für die Gesamtwertung bleibt gleich, genauso wie das Öffi-Angebot: „Bei jeder Station, die nicht direkt mit der Bahn erreichbar ist, wird es einen gratis Shuttle-Bus geben.“ Die Saisonkarte bietet die Möglichkeit bei allen elf Läufen dabei zu sein. „Bei der Saisonkarte ist das Nenngeld für alle Läufe inkludiert. Heuer hat sie 99 Euro gekostet. Da wir 2024 einen Lauf mehr haben, wir die Saisonkarte etwas mehr als 100 Euro kosten.“