Lachner vergoldet sehr gute Saison

Zum letzten Mal dieses Jahr ging Evelyne Lachner wie gewohnt mit Siegesansprüchen an den Start. Diesen wurde die Läuferin des LC Running Puchberg auch gerecht, obwohl andere Athletinnen einen Vorsprung von 20 Minuten hatten.

Am frühen Morgen in Bad Vöslau, wo Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt herrschten, lagen vor Evelyne Lachner 54 Kilometer über den Lindkogel ins Helenental, auf den Peilstein und wieder retour. Der Start erfolgte jedoch in zwei Blöcken, sodass der eine Teil bereits weit voraus war. „Ich war dennoch willens, mit hohem Tempo zu laufen, weil es mir einfach Spaß machte. Und in meinem Starterblock übernahm ich auch gleich die Führung“, berichtet die Sportlerin.

Wie gewohnt wurde sie auch wieder von ihrem Mann „Pepi“ Lachner unterstützt, der seine Frau tatkräftig anfeuerte, was ihr zusätzlich Kraft verlieh. Als die erste Hälfte der Strecke gelaufen war, holte Lachner auch tatsächlich ihre letzte Konkurrentin ein. Den Kurpark Bad Vöslau erreichte sie nach 6:31 Stunden als glückliche Siegerin. Heurige Saison nahm die routinierte Athletin sechs Ultramarathons in Angriff. Zu bejubeln gab es fünf Podestplätze, darunter drei Gesamtsiege sowie zwei dritte und einen vierten Platz.