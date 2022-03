LC ASKÖ Breitenau: Neunkirchner Aufgebot in Wien

Werbung

Der LC ASKÖ Breitenau rund um Matthias Maldet sowie die Mitglieder des Ternitzer „Suicide Running Team“ Richard Ruhland und Andreas Seelhofer nahmen am Eisbärlauf in Wien teil. Sämtliche Konkurrenten konnten hinter sich gelassen werden. Vor allem der Breitenauer Maldet zeigte eine besonders starke Leistung und ging beim 14-Kilometerlauf als Sieger hervor. Ruhland/Seelhofer überwanden im Rahmen des Apres Ski Run, der vor dem Wiener Lauf stattfand, noch zahlreiche Kletterhindernisse.

Der Apres Ski Run ging am Stuhleck in der Steiermark über die Bühne. Das Duo hatte eine große Herausforderung vor sich. Neben Schlittenfahren, Klettern und Robben mussten auch Steilhänge mit Tiefschnee bergab gelaufen werden. Kurz vor dem Ziel gab es für Ruhland sowie Seelhofer noch eine abschließende Rutscheinheit über Eishügel, ehe die sieben Kilometer geschafft waren. Der Pottschacher Seelhofer schloss die Challenge auf Rang 35 ab. Kollege Ruhland aus Neunkirchen kam als Sechster ins Ziel und blieb knapp unter einer Minute.

„Der Apres Ski Run war eine geniale Sache. Da ich den Winter generell jedoch hasse, ist die Erhaltung meiner Fitness während der kalten Jahreszeit harte Arbeit. Andi und ich legen beim Training innerhalb eines Monats ca. 100 Kilometer zurück“, so der Laufsportler.

Matthias Maldet, Kandidat zum NÖN-Sportler des Jahres 2021, ließ beim Eisbärlauf in Wien seinen Mitstreitern keine Chance und erreichte das Ziel souverän nach 48:36 Minuten. Der erste Verfolger Lukas Horvath vom HSV Güssing war mit einer Zeit von 50:09 Minuten klar hinter dem Breitenauer. Außerdem waren auch seine Vereinskollegen Mario Scharner und Thomas Maldet mit von der Partie. „Anfangs war das Tempo deutlich höher. Dann setzte der Wind stärker ein und es wurde deutlich schwieriger. Ich konnte jedoch mit einer Runde mitlaufen, die den Halbmarathon absolviert hat. Da hat der Pace gut gepasst“, berichtet der Gesamtsieger des 14-Kilometerlaufs. Das Duo des Ternitzer Klubs nahm nur einen Tag nach der Challenge in Stuhleck abermals die Sieben-Kilometerdisziplin in Angriff. Ruhland, der wegen der Strapazen nicht nur geschwächt, sondern auch noch verkühlt war, erreichte Rang 22. Seelhofer lief auf Platz 37.