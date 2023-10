MS Kirchberg mit Meistertitel

Bei den Schul-Landesmeisterschaften im Cross Country schaffte die MS Kirchberg eine große Überraschung. Bei den Titelkämpfen in Wiener Neustadt liefen die Kirchberger in der Kategorie 1./2. Klasse zu Gold. Entscheidend war die geschlossen starke Mannschaftsleistung die Leon Kranawetter (1b), Matthias Bachler, Michael Gruber (beide 2a) und das Brüderpaar Patrick (2b) und Dominik Leopold (1a) ablieferten. Insgesamt waren in dieser Kategorie 16 Teams am Start. Darunter auch eine zweite Mannschaft aus Kirchberg (Anton Petz, Leon Bindhofer, Raphael Laaber, Nico Kager und Lukas Steinbauer landeten auf Poistion 13.

Das Kirchberger Mädchenteam bestehend aus Hannah Burgstaller, Katy Caba, Lara Eckler, Cara Cindori, Johanna Weninger erreichten in der Kategorie 1./2. Klasse einen siebenten Platz, unter 14 teilnehmenden Teams.

In der Kategorie 3./4. Klasse starteten 17 Teams. Die MS Kirchberg-Läuferinnen Heidi Waska, Lara Haider, Johanna Eder, Sara Weinzettl und Mimi Gruber landeten auf Rang sieben, wobei Weinzettl als Vierte in der Einzelwertung nur knapp das Podium verpasste. Die Burschen der 3./4. Klasse liefen unter 15 Mannschaften auf den achten Rang. Das Kirchberger Team bildeten Philipp Steinbauer, Michael Faustmann, Fabian Gruber, Emil Mikocki, und Yuro Dzhawa.