In St. Pölten waren die Läuferinnen des ATSV Nurmi Ternitz top in der Teamwertung (2,5 Kilometer). Dazu kamen Spitzenplätze in den einzelnen Klassen: Bettina Kögler gewann die W30, Dagmar Stangl die W50. Sabine Fuchs (W30) und Bettina Fuchs (W50) wurden Zweite. Elisabeth Fuchs belegte Rang vier. Stangl wurde in der Gesamtwertung Dritte, zuvor startete sie bereits über 9,8 Kilometer — Sieg in der W50 und Rang vier gesamt.