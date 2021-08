172 Teilnehmer stellten sich der Herausforderung, die Grimmensteiner Ort- und Landschaft im Rahmen der 4. Auflage zu bewältigen. Neben souveränen Leistungen ganz an der Spitze, sorgte der jüngste Starter des Hauptlaufs (16.000 Meter) für Furore.

Vor dem Beginn mussten die Organisatoren rund um Bernhard Nießl den 3G-Status der Läufer überprüfen. Um 9 Uhr erfolgte dann der Startschuss für den „Wadlbeisser“, welcher am Kulmriegel sowie bei Eben und Hochegg vorbeiführte. Der unangefochtene Spitzenreiter und Sieger Andreas Postl stellte mit einer Zeit von 1:07,10 Stunde einen neuen Rekord auf. Hinter ihm folgten Josef Petz bzw. Wolfgang Mangold auf den Rängen zwei und drei. Aufsehen erregte auch der 2004 geborene Lukas Wieser, welcher auf Platz sechs lief. Bei den Frauen lieferte Eva-Maria Bauer vom ATSV Nurmi Ternitz mit einer Zeit von 1:28,00 den Bestwert und hatte mehr als acht Minuten Vorsprung auf die Zweitplatzierte Christina Arthold.

Neben dem 5-Kilometer-Ortslauf sowie Nordic Walking gab es wieder Kinder- und Jugendläufe in den Altersklassen U4 bis U16. Dies war letztes Jahr Corona-bedingt nicht möglich. Glück hatten die Sportler und Veranstalter auch mit dem Wetter, da es kurz nach der Siegerehrung zur Mittagszeit heftig zu schütten begann. „Ich möchte mich bei allen Teilnehmern bedanken, dass sie sich an die 3G-Regel gehalten haben, so Bernhard Nießl. Folgenden Beteiligten gebührt laut des Veranstalters weiters großer Dank: Sportfreunde Grimmenstein-Hochegg, Naturfreunde Wechselgebiet, den Feuerwehren und freiwilligen Helfern, allen Sponsoren sowie Grundbesitzern und auch dem Bürgermeister Engelbert Pichler.