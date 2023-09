Sieger der Buckltour stehen fest

Die Bucklltour 2023 steht in den Geschichtsbüchern. Der Wexl-Kampstein-Lauf war am Samstag die zehnte und letzte Station der heurigen Saison. Den Laufsieg bei den Herren sicherte sich Lukas Beiglböck. Zu einem Umsturz kam es im Gesamtklassement. Der Führende Jakob Hoffmann startete in St. Corona nicht und wurde auf der Zielgerade von einem Duo noch überholt. Bernhard Ortner wurde Zweiter — sowohl in St. Corona als auch gesamt. Den Gesamtsieg in der Buckltour holte Trattenbach-Sieger Gernot Grillmaier, der in St. Corona als Dritter ebenfalls auf das Podest lief.

Klarer war die Angelegenheit bei den Damen. Annemarie Wilhelm gewann in St. Corona mit acht (!) Minuten Vorsprung. Es war ihr vierter Buckltour-Triumph in Serie.

Über die Saison gesehen war aber Nicole Graf die konstanteste Läuferin — mit Siegen in Lichtenegg und Seebenstein stellte sie bereits im ersten Saisondrittel die Weichen auf Gesamtsieg. Zum Abschluss gab es in St. Corona Rang vier.

Zur Erklärung: Für einen Laufsieg gibt es 100 Punkte. Wie viele Punkte die nachfolgenden Läufer bekommen, entscheidet der jeweilige Rückstand — für jede verlorene Sekunde gibt es Abzüge. Die besten sechs Laufergebnisse kommen am Saisonende in die Tourwertung.