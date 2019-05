Royales Feeling war angesagt für Stefan Lakinger und seinen Wiener Neustädter Kollegen Wolfgang Mangold beim Marathon in London. Nach intensiven Vorbereitungen auf das Weltklasse-Event hievte sich Lakinger als bester Österreicher nach 2:37 Stunden in die Zielgerade vor dem Buckingham Palace.

„Es war eine Atmosphäre, die seinesgleichen sucht“, berichtete Lakinger begeistert über die Stimmung in London. Der erfahrene Läufer genoss jeden einzelnen zurückgelegten Meter der 42 Kilometer-Strecke. Immerhin war es sein Marathon-Debüt, bei welchem er nicht nur richtig auftrumpfte, sondern auch an weltberühmten Sehenswürdigkeiten wie dem Palace of Westminster mit Big Ben vorbeilief.

Für Lakinger selbst lief das alles wie ein Film an ihm vorbei, den er nicht wirklich realisieren konnte, bis ihn ein ganz besonderer Moment wieder in die Realität zurückholte: „An der Tower Bridge angekommen, überwältigten mich meine Emotionen. Mit Gänsehaut lief ich, umringt von tausenden Zuschauern, auf diese unglaubliche Brücke zu!“ Dieses einmalige Erlebnis gab dem Athleten noch einmal frischen Auftrieb für die restliche Strecke.

Nach ungefähr 30 Kilometern machten sich erste Müdigkeitserscheinungen bemerkbar. Krämpfe machten dem Läufer das Leben schwer. Doch der Debütant blieb klar im Kopf, gab nicht auf und hatte den Blick stets nach vorne gerichtet. Für die letzten Meter, den Buckingham Palace bereits in Sichtweite, mobilisierte Lackinger seine letzten Kraftreserven, bis er endlich die Ziellinie überquerte.

Mit einer Zeit von 2:37 Stunden war er der beste Österreicher und landete auf Platz 268 – von insgesamt 42.000 ins Ziel gekommenen Läufern.