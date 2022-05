Ternitzer Schülerinnen bei Wiener Frauenlauf

Werbung

Melanie Hinum und Dagmar Stangl vom ATSV Ternitz sowie mehrere Jugendliche der MS Ternitz ließen sich den Wiener Frauenlauf nicht entgehen. Stangl konnte, wie auch schon letztes Jahr, einen besonders großen Erfolg verbuchen.

Die Läuferin des ATSV Ternitz war heuer schon das vierte Mal insgesamt beim Frauenlauf dabei. Bisher hatte sie in ihrer Altersklasse immer den Sieg davontragen können und schaffte es heuer gesamt auch erstmals in die Top-15 (ausgenommen Elite). „Es war eine großartige Veranstaltung. Ich verspürte Gänsehautfeeling beim Start mit 15.000 Läuferinnen aus der ganzen Welt. Auch die Anfeuerungen der Zuschauer entlang der Fünf-Kilometer-Strecke waren toll“, berichtet Stangl über den Lauftag. Melanie Hinum belegte Rang neun in ihrer Altersklasse.

Hinum, die Chefin der Nurmis, war es auch, die Schülerinnen der Mittelschule Ternitz motivieren konnte, am Frauenlauf teilzunehmen. „Die Begeisterung der Mädels, bei diesem großen Event dabei sein zu können“, war sehr groß“, erinnert sich Dagmar Stangl.