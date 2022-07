Werner Kroer aus Reichenau: 300 Marathons in 20 Jahren

Werbung

Er ist Marathon-Enthusiast. Seit Kurzem ist er offiziell ein Marathon-Vielläufer: Werner Kroer absolvierte in Bad Blumau seinen 300. Marathon. Damit steht der 62-Jährige im World Megamarathon Ranking. In dieser Rangliste sind nur jene Athleten, die in ihrem Leben mindestens 300 Mal die 42,195 Kilometer absolvierten. Weltweit gibt es davon nur 930. Kroer stieg mit seinem Jubiläumslauf also in einen sehr elitären Kreis auf.

„Die flachen Asphaltmarathons wurden allerdings nach und nach zu selbstähnlich, und City-Marathons in zu engen Gassen waren nie meins.“

Werner Kroer, fühlt sich im Gelände am wohlsten

Dabei begann der Obmann des Vereins Team Austria Unlimited (aus Enzesfeld-Lindabrunn/Bezirk Baden) erst mit 42 Jahren mit dem Marathonlauf: „Ich befand, dass es an der Zeit war, für jedes bis dahin erreichte Lebensjahr einen Kilometer durchzulaufen.“ Seinen ersten Marathon lief Kroer am 28. April 2002 in New Jersey. Seitdem ließ ihn der Marathon nicht mehr los: „Die flachen Asphaltmarathons wurden allerdings nach und nach zu selbstähnlich und große City-Marathons in zu engen Gassen waren nie so meins“, deswegen verlagerte der Rekordjäger seine Läufe in das Gelände und teils auf noch längere Distanzen – Trail- und Ultra-Marathon sind Kroers größte Leidenschaft. Beim Pikes Peak Marathon (USA) lief er auf 4.300 Meter, auf 42 Kilometer legte er Höhenunterschiede von 3.600 Meter zurück.

Eine Lieblingsherausforderung sind mittlerweile die sogenannten Marathonserien, bei denen es mehrere Marathons in kurzer Zeit zu absolvieren gilt. Wie beim Jubiläumslauf in Bad Blumau. Hier galt es zehn Marathons in zehn Tagen zu laufen. Mittlerweile hat Kroer in seiner Lauf-Vita 284 Marathons und 16 Ultra-Läufe in 19 Ländern absolviert. Die meisten davon in Österreich (126). Dabei legte er 12.900 Kilometer zurück. In den letzten beiden Dekaden lief Kroer im Monat durchschnittlich 54 Wettkampfkilometer.