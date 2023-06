Erfolgreiche NÖ-Meisterschaft

Die Leichtahtleten des ATSV Ternitz nahmen die letzte Landesmeisterschaft vor der Sommerpause in Angriff. Am Programm stand jene der Allgemeinen Klasse und U18. Einziger U18-Starter war Koppany Kollar und der junge Mittelstreckenläufer überraschte mit guten Plätzen vor allem im Sprint: Platz 6 über 100m in neuer persönlicher Bestzeit von 12,44 s und Platz 4 über 400m. Stark war auch die Leistungen der Wurfgruppe: Nico Seyser holte im Kugelstoß der Männer mit guten 12,17m Platz 3, Anna Lackner mit 9,84m Platz 4 und Clara Fischer schaffte mit neuer persönlicher Bestleistung von 25,30m im Diskuswurf den Sprung ins Finale. Gute Sprünge zeigte auch U20-Athlet Tobias Kerschbaumer, er holte Platz fünf im Weitsprung der Männer.