Einen Bewerb nach dem anderen absolvieren momentan die beiden Ausnahmeathleten aus Sachsenbrunn – Kathi Mahlfleisch und Dominik Hollendohner. Zuletzt waren die Bezirkssportler bei den österreichischen U18-Meisterschaften am Start und konnten bereits am ersten Wettkampftag aufhorchen lassen.

Während Kathi Mahlfleisch beim Laufen ihre Stärke ausspielt, zeigt Dominik Hollendohner sein Können beim Diskuswurf und Kugelstoßen. Bereits am ersten von zwei Wettkampftagen konnten die beiden Ausnahmeathlete für Medaillen sorgen. Mahlfleisch landete im 200 Meter-Lauf auf dem dritten Rang. Für eine kleine Überraschung sorgte Dominik Hollendohner. Er erreichte nicht nur eine neue persönliche Bestleistung im Diskuswurf, sondern konnte sich sogar einen Stockerlplatz – er wurde Dritter – sichern.

Tags darauf gingen Mahlfleisch im 100 Meter-Lauf und Hollendohner im Kugelstoßen an den Start. „Unsere Erwartungen sind voll und ganz aufgegangen“, so Trainer Josef Schwendt. Hollendohner konnte erneut, trotz verstauchtem Finger, beim Kugelstoßen eine neue Bestleistung mit 14,94 Meter aufstellen. In der Wertung bedeutet das für ihn Rang zwei. Nicht weniger erfolgreich war Mahlfleisch. Sie siegt beim Lauf über 100 Meter souverän und konnte sogar mit der Staffel eine Silbermedaille holen. „Sie fährt in wenigen Tagen voller Erwartung nach Ungarn zur Europameisterschaft“, ist Schwendt auf die Leistungen seines Ausnahmeschützlings gespannt.