In der Vitrine im Hause Komenda ist seit vergangenem Wochenende ein bisschen weniger Platz. Denn Felix Komenda, in der U18-Klasse eines der vielversprechenden Talente in der heimischen Szene, fügt seiner Vita eine weitere Zeile hinzu. Beim Höhepunkt der Leichtathletik Hallensaison, den Österreichischen Meisterschaften der Allgemeinen Klasse und U18, hielt er die Fahne des ATSV Ternitz mit einem starken Auftritt hoch.

In einem spannenden Kugelstoßbewerb mischte er von Beginn an um eine Spitzenplatzierung mit, stieß in seinem besten Versuch die Fünf-Kilo-Kugel auf beachtliche 12,99 Meter und belohnte sich am Ende des Tages mit der Silbermedaille.

„Wir haben im Herbst begonnen die Technik auf Drehstoß umzustellen und ich bin schon fast einen Meter weiter als im Vorjahr, aber mit der neuen Technik ist natürlich noch Potenzial da für weitere Verbesserungen“, freute sich der 18-jährige Komenda und blickt motiviert auf die Freiluftsaison.