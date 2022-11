Wimpassinger Judo-Talent wird EM-Siebte

Werbung

Bei der EM U23 in Sarajevo waren die zwei Wimpassinger Top-Athletinnen Lisa GRABNER -57 kg und Marlene Hunger -78kg Teil des ÖJV-Aufgebots.

Lisa hatte als Erstrundengegnerin die starke Französin Ophelie Vellozzi, EM-U23-Dritte aus dem Vorjahr und Vize-Europameisterin U21 aus dem Jahr davor, zugelost bekommen. In einem harten Fight konnte die Wimpassingerin ihre favorisierte Gegnerin schließlich in der Golden Score Überzeit mit 1:3 Strafen niederringen.

Auch die als Nummer 2 gesetzte Bosnierin Andjela Samardzic konnte von Lisa mit Wazaari für Selbstfalltechnik noch in der regulären Kampfzeit bezwungen werden. Im Viertelfinale gegen Anastaslia Chyzhevska entschied ein Fehler im Bodenkampf den Kampf zugunsten der Ukrainerin und Lisa musste in die Hoffnungsrunde. Im Kampf um den Einzug zum Bronzekampf war es lange Zeit ein offener Fight mit der Italienerin Thauany Capanni, die sich zuletzt mit Wazaari für Beintechnik durchsetzen konnte.

Beide Grabner-Bezwingerinnen sicherten sich in Folge Bronze und Lisa musste sich an diesem Tag mit Rang 7 zufriedengeben. „Es war wieder ein deutliches Lebenszeichen von Lisa. Da wäre durchaus auch eine Medaille drin gewesen,“ resümiert Coach Adi Zeltner.

Marlene Hunger musste sich in ihrem Erstrundenkampf der Cypriotin MICHAELIDOU Zanet erst in der Golden Score Überzeit mit Ippon für Beinfeger geschlagen geben und schied vorzeitig aus.

Insgesamt gab es fünf Siebte Plätze für das Team Austria als beste Platzierungen.

Am Abschlusstag der EM U23 fand noch der neue Olympische Bewerb, die Mixed Team EM U23 statt, bei der auch die beiden Wimpassingerinnen für Österreich an den Start gingen. Im Auftaktkampf gegen Polen konnte Lisa Grabner beim 4:3 Sieg einen wichtigen Punkt für das Team AUSTRIA erkämpfen. Gegen Ungarn und dann gegen Frankreich gab es dann zwei klare 1:4 Niederlagen, was in der Endwertung den 7. Platz für das Team Österreich bedeutete.