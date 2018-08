Der 16-jährige Marco Mempör aus Prigglitz zeigt sich derzeit in Topform. In den letzten sechs Wochen gelangen ihm Podestplätze in fünf verschiedenen Ländern. In Hohenberg (ÖTSV-Lauf) holte er Platz zwei, beim Alpenpokal in Deutschland siegte er doppelt und in der Tschechischen Meisterschaft gelang ihm Platz drei. Bei den Jugend-Europameisterschaftsläufen in Italien und Belgien landete er auf dem dritten Platz. Somit gehört Marco Mempör zu den besten 16-jährigen Fahrern der Welt.

Letztes Wochenende war Mempör in der Österreichischen Staatsmeisterschaft knapp am Sieg dran. Punktegleich mit dem Sieger und dem amtierenden Staatsmeister Jonas Widschwendter, jedoch mit einem Nuller (Anm.: Sektion ohne Strafpunkt) weniger, wurde er zweiter. „Bei der Jugend-Europameisterschaft und der Weltmeisterschaft fahre ich mit meiner Beta Factory 125ccm, denn mehr ist nicht erlaubt. Bei allen anderen Läufen fahre ich mit einer Beta Factory 250ccm.

Die haben wir letzte Woche für den Lauf der ÖM in Turnau wieder so eingestellt wie in Steinbach, wo ich auch zweiter wurde, diese Einstellung dürfte für Österreich optimal sein. Ich bin über das Ergebnis sehr glücklich, die Sektionen in Turnau waren auf sehr hohem Niveau, was den Punkteabstand zu den anderen Fahrern zeigt. Derzeit läuft es einfach, dies ist sicher das Ergebnis des harten Wintertrainings“, so Mempör.