Von 26. bis 28. März findet der Grand Slam in Tiflis/Georgien statt. Die Topjudokas vom JC Wimpassing Michaela Polleres, Lukas Reiter sowie Aaron Fara werden mitten im Geschehen sein. Marlene Hunger kann beim Grand Slam in Antalya/Türkei ein paar Tage später nicht dabei sein.

Die Nominierung war bereits unter Dach und Fach. Hunger fieberte dem Großevent in der Türkei längst entgegen. Gewährt wurde ihr die Teilnahme aufgrund des dritten Platzes, den sie sich im Rahmen der European Open in Prag erkämpfen konnte. Doch dann die unglückliche Diagnose nach einer Trainingseinheit: Innenbandeinriss im linken Knie – vier bis sechs Wochen Pause. Die 20-Jährige muss jedoch nicht operiert werden und hält den Kopf hoch: „Das ist besonders ärgerlich, so kurz vor meinem Grand Slam-Debüt. Aber ich versuche, mich weiter aufs Training zu konzentrieren, um fit zu werden“, so Hunger. Fara und Reiter benötigen in Tiflis dringend Punkte für Olympia 2021. Polleres ist so gut wie fix qualifiziert.