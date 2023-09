Motocross-„Staats“: Finale mit Titelentscheid in Hochneukirchen

Am Sonntag heulen in Hochneukirchen die Motoren. Der letzte Lauf der Österreichischen Meisterschaften im Motocross geht auf der Strecke in Hattmannsdorf über die Bühne. Auf die Fans warten spannende und spektakuläre Rennen inklusive offene Titelentscheidungen. „Wir sind startklar und freuen uns auf ein spannendes ÖM-Finale“, so Kevin Kager, Obmann-Stv. des MSC Hochneukirchen.

Zuletzt war das ÖM-Finale vor zwei Jahren in Hochneukirchen, die Zuschauer haben auf der Rennstrecke in Hattmannsdorf sehr spannende Rennen gesehen. Auch heuer am 1. Oktober könnte es in der Jugend-ÖM nochmals heiß hergehen: „Wir sind natürlich sehr froh, wenn in der Jugend ÖM noch die Titelentscheidung ansteht, dass sorgt für zusätzliche Spannung“, so Obmann Josef Beisteiner. Derzeit führt der 13-jährige Burgenländer Manuel Lackner die Wertung an, doch will die Konkurrenz nochmals alles versuchen.

In der MX OPen und MX 2-ÖM Klasse steht mit Marcel Stauffer auf seiner KTM als neuer Champion bereits fest. Der 22-jährige Salzburger liegt uneinholbar in Führung. Dahinter geht es nur noch um Platz zwei.

Neben den Titel- und Vize-Titel-Entscheidungen geht es in Hochneukirchen natürlich auch um die Lauf- und Tagessieger, schließlich wollen alle Fahrer gerade beim letzten ÖM-Lauf, nochmals mit Top-Leistungen aufzeigen und damit Sponsoren und Fans begeistern.