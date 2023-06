In Natschbach geben die Stockcars wieder Gas

Mit großer Vorfreude blickt Stockcar-Racing-Organisator Gerald Koloc auf den kommenden Samstag, den 3. Juni. Kein Wunder, steht doch in Natschbach der zweite Renntag des heurigen Jahres auf dem Programm und wirkt die überwältigende Stimmung vom ersten Renntag vor drei Wochen immer noch nach. „Fast 1000 Zuschauer haben da für eine tolle Atmosphäre gesorgt. Für Samstag sind beste Wetterbedingungen vorhergesagt. Wäre schön, wenn die Fans also wieder so zahlreich zu uns kommen würden.“

Aus sportlicher Sicht ist jedenfalls alles angerichtet. Gerald Koloc: „Wir können wieder mit 14 bis 16 F2-Boliden rechnen. Genauso viele sollten in der Saloon-Klasse am Start sein. Zehn Fahrer/innen haben bislang für die Jugend-Klasse genannt, und in der Heckklasse dürften so an die sechs bis acht Piloten dabei sein.“ Und das Beste: Bis auf den Niederländer Sjoerd Kranenburg werden wieder sämtliche Spitzenpiloten der momentanen Stockcar-Szene für Action sorgen.

Gestartet wird der zweite Renntag um 12 Uhr mit Trainingsfahrten, ab 13 Uhr wird’s dann ernst mit den Vorläufen. Nach den Finalis bzw. Grande Finalis sollte so gegen 20 bis 20.30 Uhr Schluss sein und sollten dann auch die jeweiligen Tagessieger feststehen.

Samstag, 3. Juni, Sportanlage Natschbach, Guntramserstraße. Eintrittspreise von 10 bis 14,99 Jahren 5 Euro, ab 15 Jahren 10 Euro.