Marco Mempör auf Rang zwei bei EM

Marco Mempör zeigte beim EM-Rennen auf Isle of Man, eine Insel gelegen in der Irischen See, eine gute Performance. Er selbst zeigte sich jedoch selbstkritisch und hat sich eine Leistungssteigerung zum Ziel gesetzt.

Der Trialfahrer konnte beim Rennen den zweiten Platz erreichen und kämpft mit dem Briten Harry Hemingway um den Europameisterschafts-Titel. „Es war ein wunderschönes Rennen an der Küste, super griffig und ein gutes Level. Dennoch war ich nicht ganz zufrieden mit meiner Leistung und hoffe, dieses Wochenende ein noch besseres Ergebnis erzielen zu können“, berichtet der Motorsportler im Gespräch mit der NÖN.

Es sind noch zwei weitere Läufe zu absolvieren. Mempör bleibt fürs Erste im Norden Europas und wird dieses Wochenende in Kilmarnock/Schottland um weitere wichtige Europameisterschafts-Punkte fahren. Spannung bis zum Schluss ist also garantiert.