Glück im Unglück hatte Kevin Maurer bei den Supermoto-Rennen des Grenzland-Cups in Loosdorf bei Melk. Nach einem Ausfall seiner Maschine im Zeittraining konnte er in den folgenden Rennen doch noch aufs Podest fahren.

Im Team #89 waren die Spannung sowie die Erwartungshaltung groß. Die Trainingseinheiten verliefen vielversprechend. Plötzlich die Hiobsbotschaft: Die Maschine hat einen Schaden, ob Maurer im ersten Rennen teilnehmen kann, steht in den Sternen. Das gesamte Team war somit die halbe Nacht damit beschäftigt, die Maschine wieder fit zu machen. Und den Technikern sei dank, konnte Maurer tatsächlich beim ersten Rennen mitmischen – und wie! Bereits nach dem Start schoss Maurer wie ein Pfeil nach vorne und klemmte sich an die Spitze. Schlussendlich erkämpfte er sich den dritten Rang, wie auch bei der zweiten Fahrt. Maurer war zufrieden mit dem Ergebnis: „Ich war erstaunt, wie gut und schnell ich in den Trainings war. Leider konnte ich nicht die gesamte Zeit des Qualifyings nutzen, um mir eine bessere Startposition zu sichern. Es wurde dann bis in die Nacht der Fehler gesucht. Zum Glück war es schlussendlich nur eine Kleinigkeit!“