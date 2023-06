Prigglitzer Trial-Ass Marco Mempör war eine Klasse für sich

Marco Mempör fuhr bei den WM-Stationen in Portugal, Spanien und Japan dreimal in die Top 20. Dabei verpasste er mit Platz 16 die WM-Punkte knapp. Bei den nationalen Meisterschaften in Tschechien und Ungarn fuhr Mempör dreimal auf Platz eins und wurde einmal Zweiter. Nun startete er im neuen Offroad-Gelände am Red Bull Ring (Spielberg/Steiermark) in die Österreichische Meisterschaft.

Am Samstag wartete ein ÖTSV-Lauf und am Sonntag die ÖM. Am Samstag fuhr Mempör die 30 Sektionen mit nur einem Fehlerpunkt, der Zweitplatzierte Bernhard Walkner hatte zwölf Fehler.

Am Sonntag zur ÖM war Regen angesagt und der kam auch nach der ersten Runde und die Sektionen wurden sehr rutschig. Mempör konnte die erste Runde fehlerfrei und die zweite mit nur einem Fehler absolvieren und wurde somit Österreichischer Meister.