Puchberg feiert Staatsmeistertitel

Mit Spannung wurde der Titelkampf zwischen Puchberg und Traiskirchen erwartet. Die Entscheidung fiel erst am späten Nachmittag. Als der Sieg mit über 1.000 Punkten schließlich feststand, gab es am heimischen Renngelände kein Halten mehr. Die Ekstase war primär ob des „erst“ 2. Klubgesamtstaatsmeistertitels in der 51-jährigen Vereinsgeschichte des CT 161 Puchberg dermaßen groß. Obmann Manuel Weninger, Teamchef David Kozak und die Mannschaft werden sich noch lange an diesen Tag erinnern.