Pucherger Josef Strebinger fährt ins internationale Rampenlicht

Rallycrosser Josef Strebinger gab zuletzt im tschechischen Sedlcany Gas. Das Rennen zählte zur FIA Zentral-Europameisterschaft. „Die Strecke ist als sehr anspruchsvoll bekannt“, war es für den Puchberger eine besondere Herausforderung ohne Training gleich ins erste Rennen zu gehen.

Strebinger lag zunächst in den ersten Läufen im Mittelfeld, konnte seine Rundenzeiten aber kontinuierlich verbessern. Den Samstag schloss er schlussendlich mit einem vierten Gesamtrang ab. Am Sonntag verkürzte Strebinger den Abstand zu den Top-Fahrern immer weiter. In seinem Halbfinale fuhr er schlussendlich auf Rang drei und qualifizierte sich somit für das Finale. Dort lag Strebinger lange Zeit als Dritter auf Podestkurs, ehe ein technischer Defekt den Traum vom Siegespodest zunichtemachte.

„Schade um die im Finale liegengelassenen Punkte, trotzdem kommen wir als Gesamtdritter der österreichischen Staatsmeisterschaft in die Heimat zurück. Durch unser tolles Team, das mich perfekt betreut und mit mir gemeinsam die perfekten Abstimmungen trifft, macht es schon richtig Spaß und wir sind an der Spitze des Rallycrosssports angekommen.“