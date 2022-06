Souveräne Fahrt von Bernd Herndlhofer

Werbung

850 Zuschauer jubelten beim traditionellen Night Race des Stockcar Racing Cups in Natschbach mit den Tagessiegern, darunter Bernd Herndlhofer in der Klasse Formel2.

Erstmals waren in der Formel 2 mit 13 Startern mehr Teilnehmer im Einsatz als in der sonst dominanten Klasse der Saloon Cars (zwölf). Bernd Herndlhofer beendete zu Beginn einen souveränen Vorlauf mit vier Sekunden Vorsprung auf seinen ersten Verfolger, den Seibersdorfer Paul Bierl. Der dritte Vorlauf zog sich aufgrund einer Kollision, welche die Leitschiene beschädigte, in die Länge. Als die Schäden behoben wurden, folgte der Restart und Herndlhofer ging erneut als Gewinner hervor. Im Finale gaben die Piloten noch einmal alles und fuhren verbissen um den Tagessieg. Erst nach dem dritten Start konnte das Finale zu Ende gefahren werden. Der Formel2-Tagessieger hieß Bernd Herndlhofer, welcher an diesem Renntag nicht zu stoppen war.

Die weiteren Tagessieger waren Michael Kindl (Saloon Cars), Stefan Holzer (Heckklasse) sowie Andre Haider (Jugend). Der vierte Stockcar-Durchgang wird ein Gastrennen im Waldviertel.