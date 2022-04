Starker Auftritt von Mempör

Werbung

Beim Trial geht es darum, mit dem Motorrad unwegsames Gelände geschickt zu bewältigen. Eine Disziplin, die vor allem in Österreich kaum einer beherrscht wie Marco Mempör. Insgesamt absolvierte der Motorsportler in Spanien 15 Sektionen in zwei Runden. Es gab sowohl sogenannte künstliche als auch natürliche Sektionen zu bezwingen.

Besonders schwer machten es dem Prigglitzer die natürlichen Hindernisse. Dazu gehörten beispielsweise Streckenabschnitte auf engem Raum im Wald mit aus der Erde herausragenden Gesteinsblöcken. „Die Konkurrenz war sehr stark. In der ersten Runde hatte ich noch 16 Strafpunkte, danach nur noch zwei. Diese Verbesserung hat mich besonders gefreut und ich bin einfach happy über die Tagesleistung“, berichtet der Prigglitzer Marco Mempör, der Norwegen und Großbritannien auf Platz zwei und drei verwies.