Die großen Mountainbike-Serien, Top Six und Mostcup sind für das Jahr 2018 bereits Geschichte.

Urban belegte hinter Schörkhuber den zweiten Platz. | Hecher

Und für den Radsportler Albert „Ali“ Urban, Matador des Bezirks, lief es in diesem Jahr nicht ganz wunschgemäß. In den letzten Rennen der beiden Serien konnte er verletzungsbedingt nicht an den Start gehen. Eine schlimme Verletzung im Schulterbereich sorgte dafür, dass er, gemeinsam mit seinem Manager Joe Hecher, jeweils nur von der Seite aus dabei sein konnte. Angereist war das Team aus Mollram dennoch, ging es im Anschluss an die letzten Läufe doch auch um die Siegerehrungen für die Gesamtserien in der Klasse M50+. Gerald Gratzl aus St. Marien war der Gesamtsieg bei den Top Six nicht mehr zu nehmen.

Auf dem zweiten Serienplatz landete diesmal Otto Schörkhuber aus Behamberg, ein Spitzenfahrer und enger Freund Urbans, der trotz verletzungsgeplagter Saison noch den dritten Gesamtrang erradeln konnte. Im Finale des Mostcups, im Rahmen des MTB „Dirndltal Race“ in Frankenfels, erging es Urban nicht besser, er konnte nicht starten, holte sich jedoch seinen schließlich erkämpften Pokal für den zweiten Gesamtrang ab. Der Gesamtsieg blieb dem Behamberger Otto Schörkhuber, dem Urban auch herzlich gratulierte.