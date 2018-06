Heiße Temperaturen und ebensolche Kämpfe am Mountainbike waren es, die auf der verlängerten Strecke von Kürnberg (bei Steyr) für sportliche Höhepunkte im Mostcup und bei den Top Six sorgten.

Die Strecke stand diesmal im Zeichen der Fairness und Hilfsbereitschaft. In der Altersklasse M50+ gab es schon im ersten Streckenteil einen Unfall, an dem mehrere Fahrer beteiligt waren. Für den Bezirksmatador Albert Urban aus Mollram ein Schock. Nur mit Mühe gelang es dem in Führung liegenden Sportler, sein Bike in einem gewagten Sprung über das Biker-Knäuel hinwegzusetzen. Dabei wurde der Sattelträger beschädigt, sitzender Antritt war nicht mehr möglich.

Mit Bike überschlagen

Dadurch verlor Urban bereits Zeit, als im weiteren Streckenverlauf vor ihm erneut ein Fahrer schwer zu Sturz kam, sich mit dem Bike überschlug und besinnungslos im Bach zu liegen kam. „Keine Frage, dass ich sofort mein Rad liegen ließ und mich um den Sportkameraden kümmerte“, schildert Urban danach.

„Ali“ verlor zwar weitere Plätze, gewann dadurch im Gegenzug jedoch die Herzen des Publikums sowie die Hochachtung der Mitbewerber und Funktionäre. Wie zur Belohnung konnte er sich im Endklassement, dann trotz der zeitraubenden Hilfsaktion, noch bis auf den sehr guten vierten Platz seiner Klasse vorarbeiten und somit ein dennoch sensationelles Ergebnis erkämpfen.

Über seine Fairness zeigten sich auch Teamchef Herbert Legenstein und Manager Joe Hecher begeistert. Beiden verunglückten Fahrern geht es übrigens wieder halbwegs gut, Spätfolgen sind nicht zu befürchten.