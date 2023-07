Bad Vöslauer Rad-Familie liegt der Erfolg im Blut

Werner Schimmel von ARBÖ Sparkasse Neunkirchen war in den vergangenen Tagen ordentlich auf Trab. Am Kärntner Nassfeld holte der Mountainbiker Platz zwei in der Klasse der 30-50-Jährigen. Noch besser erging es Sohnemann Matteo, der sich in seiner Kategorie den Sieg sichern konnte. Weiter ging es dann mit dem Rennen in Bad Goisern. Dort standen für Schimmel 53,5 Kilometer und 1.543 Höhenmeter am Programm. Schlussendlich finishte der Wahl-Bad Vöslauer als Gesamtvierter, war damit aber gleichzeitig auch bester Österreicher.