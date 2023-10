Michael Aulabauer: Aus Grimmensteiner Fußball-Dynastie zum Downhill

Den Namen Aulabauer verbindet, in der Region Neunkirchen, jeder mit Fußball. Einer aus der Kicker-Dynastie fand jedoch einen anderen Sport für sich. Der 18-jährige Michael Aulabauer tauschte den Ball gegen das Downhill-Bike. Anhaltende Hüftprobleme hinderten den Nachwuchssportler daran den selben Weg einzuschlagen, den der Rest der Familie ging. Im März 2020 hatte Aulabauer seinen letzten Einsatz als Kicker.

Seine Downhill-Karriere startete er bei den WexlTrails, war in der ersten Zeit aber meist auf der Jumpline unterwegs. Mit der Zeit kam aber auch die Lust auf Rennen. „Es ist aber ein sehr steiniger Weg als Quereinsteiger“, erzählt der Teenager, der sich aber auch durch den schwierigen Start kämpfte. Sein Aufwand hat sich mittlerweile gelohnt, denn Aulabauer hat sich auch schon Titel gesichert. Im Jahr 2022 wurde er erstmals Niederösterreichischer Landesmeister bei den Junioren, dieses Jahr konnte er seinen Titel verteidigen. Platz zwei bei der

Michael Aulabauer holte nach zwei Landesmeistertitel dieses Jahr Platz zwei bei den Junioren bei den Auner Austrian Gravity Series. Foto: Foto: Aleksandr Pankratov

Auner Gravity SeriesDer gebürtige Grimmensteiner, der für die Sportunion Hinterbrühl an den Start geht, war in dieser Saison auch erstmalig bei den Auner Austrian Gravity Series dabei. In der Gesamtwertung stand am Ende der starke zweite Platz zu Buche. Konstant gute Ergebnisse über die gesamten sechs Läufe hinweg brachten Aulabauer aufs Podest. „Ein großer Dank geht dabei an die Sponsoren, die mich mit dem Bike, bei der Ausrüstung oder beim Training unterstützen“, so Aulabauer.