Lisa Pasteiner vom WSV Payerbach sicherte sich in der Steiermark bei frühlingshaften Bedingungen ihren ersten Staatsmeistertitel in der Eliteklasse. Damit bestand die 20-Jährige nicht nur die Formprüfung für die bevorstehende MTB-Saison mit Bravour, sondern bereitete auch einer kleinen Durststrecke ein jähes Ende.

Titel als bisheriger Karrierehöhepunkt

2018 und 2019 musste sich Pasteiner, die für das Ghost Factory Team fährt, jeweils mit dem zweiten Rang zufrieden geben. Dies war zwar als großer Erfolg zu werten, dennoch nicht ganz nach den Vorstellungen der heute 20-Jährigen, da es die beiden Male davon schon sehr knapp war. In Gutenstein an der Raab/Steiermark war der Bann dann endlich gebrochen und Pasteiner auf Rang eins – mehr oder weniger eine Frage der Zeit.

„Mit diesem tollen Einstand in die neue Saison kann Lisa sehr optimistisch in die kommende Mountainbike-Saison blicken“, so der Obmann des WSV Payerbach Richard Hainfellner.

Die Bezirkssportlerin machte schon sehr früh auf sich aufmerksam. Bereits 2011 fuhr sie bei den Staatsmeisterschaften in der U13 auf Rang eins. 2012 und 2013 konnte das Mountainbike-Talent seine Titel in der U15 erfolgreich verteidigen. 2016 gewann sie erstmals in Obertraun/Oberösterreich in der Cross-Country Klasse der Juniorinnen die Staatsmeisterschaft. Der Titel in der Eliteklasse ist ihr bisheriger Karrierehöhepunkt.

Ihr jüngerer Bruder Lenz Pasteiner ging in der U17 an den Start. „Es war das spannendste Rennen des Tages, bei dem sich alte Bekannte aus der MTB-Szene ein tolles und faires Rennen geliefert haben“, blickt Hainfellner zurück.

Der Mountainbiker hatte einen sehr guten Start zurückgelegt und lag dicht hinter der Spitzengruppe, den ersten fünf Bikern. Allerdings verlor er aufgrund eines individuellen technischen Fehlers nach der Laufpassage die Vordermänner aus den Augen. Dies kostete ihm in weiterer Folge auch den Anschluss an die Spitze bis zum Ende des Rennens, da für ihn die Lücke bei diesem Tempo nicht mehr zu schließen war. Es blieb bei Rang fünf.