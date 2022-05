Neunkirchner Biker erarbeiten sich gute Platzierungen

Werbung

Die beiden Radsportler des ARBÖ Sparkasse Neunkirchen stellten sich der traditionell starken Konkurrenz bei der Mountainbike-Challenge in St. Veit an der Gölsen. Insgesamt nahmen 144 Fahrer die 32-Kilometerstrecke in Angriff.

Robert Dreu fuhr in der Gesamtwertung auf Platz 15. Er benötigte 1:29:30 Stunde für das Erreichen des Ziels. In seiner Altersklasse ging sich dank dieser Zeit Rang fünf aus. Sein Vereinskollege Werner Schimmel schaffte es exakt unter die Top-Ten. Seine Rennzeit belief sich auf 1:26:36 Stunde.

Da Schimmel in seiner Altersklasse Platz drei für sich beanspruchen konnte, ging es auch aufs Podest hinauf. Gewinner war Jakob Mayrhofer, der 1:17:29 Stunde benötigte.

„Der 3. Platz war ein hartes Stück Arbeit, aber für mein erstes Rennen in dieser Saison bin ich sehr zufrieden und ich freue mich schon auf die nächsten Rennen“, berichtet Schimmel.