Neunkirchens U15 will gegen Ebreichsdorf belohnen“

„Es läuft momentan super, wir wollen uns gegen Ebreichsdorf belohnen und den Herbstmeister fixieren“, erklärt Neunkirchens U15-Coach Jürgen Röcher. Auch wenn es zuletzt mit dem 1:3 gegen die NSG Stonefield die erste Saisonpleite gab, ist Röcher dennoch mehr als zufrieden.

„Die Burschen nehmen wirklich das auf, was ich ihnen beibringen will“, freut sich der Nachwuchstrainer über das Engagement seiner Burschen. Seit rund zweieinhalb Jahren ist Jürgen Röcher schon Trainer dieser Truppe und erfreut sich daran, einen ständigen Fortschritt bei den Neunkirchner Jungkickern zu sehen. „Die Mannschaft entwickelt sich super, da gibt es nichts, was man kritisieren könnte“, freut sich der Trainer. Vor allem in dieser Saison sei einiges vorangegangen meint Röcher. Das macht sich auch in den Ergebnissen bemerkbar: In acht Spielen verlor die Nachwuchs-Elf von Röcher eben nur einmal, bis vorherige Woche konnten die Jung-Neunkirchner sogar alle Spiele gewinnen.

Taktik und Spielverständnis als wichtiger Bestandteil

Der momentane Erfolg ist für den Röcher sehr erfreulich, für ihn zählt aber auch Spielintelligenz und Taktikverständnis für die Karriere im Erwachsenenbereich: „Wir machen sehr viel Taktik, das ist in diesem Alter sehr wichtig“, so Röcher. Die Spieler arbeiten hart an der Umsetzung von Röchers Anweisungen für das Spiel. Und das mit Erfolg: „Ich glaube, Neunkirchen kann sich sehr auf diese Burschen freuen. Wenn die in die Kampfmannschaft kommen, wissen sie definitiv, was Taktik ist und wie sie funktioniert“, erklärt der stolze Röcher.

Während der Herbstferien ist spielfrei. Am 5. November folgt das entscheidende Spiel: Mit einem Sieg gegen den Tabellensechsten aus Ebreichsdorf könnten die Neunkirchner den Herbstmeister in der U15 Landesliga Ost fixieren.