Der fünfte Renntag des Stockcar Racing Cups in Natschbach war geprägt von mitreißenden Wettkämpfen und einem neuen Rekordstarterfeld. Diesmal wurde erstmals die 60-er Marke geknackt.

Mit 17 Grad Celsius war es nicht wirklich heiß, ganz im Gegensatz zu den Rennen in der Formel 2, wo es heiß her ging. Im Grande-Finale sorgte Bernd Herndlhofer mit einem aufregenden Fight um 94 Tausendstelsekunden vor Marcin Klonowski und Andreas Gruber für die hauchdünne Entscheidung.

Die Saloon-Car-Klasse war zahlreich besetzt, umso schwieriger wurde es für die Fahrer, sich im Spitzenfeld zu behaupten. Nachdem aufgrund der Teilnehmerzahl die Gruppen ausgetragen wurden, setzte sich im A-Finale Mario Kroffl aus Grafenbach durch. Das B-Finale wurde recht einseitig von Kevin Troll dominiert und im Endeffekt auch gewonnen. Wahrhaftige Steiner-Festspiele gab es dann im Grande-Finale. Raphael Steiner und Marco Steiner lieferten sich ein packendes Brüderduell, in welchem Letzterer als Sieger hervorging. Damit ging als Punktebester der Tagessieg an Marco Steiner, der auch die Gesamtwertung anführt.

In der Heckklasse machte Anton Bock im Finale alles klar, als er vor Gerald Koloc und Martin Breuer landete. Eine große Überraschung gab es in der Jugend-Klasse, in der Paul Puchegger im Finale sich um zwölf Hundertstelsekunden vor Michael Kindl durchsetzte. Davor siegte Kindl in Gruppe 1 erwartungsgemäß, der bisher all seine Rennen gewinnen konnte. Einzig Paul Puchegger konnte diesen in die Schranken weisen.