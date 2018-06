Elisabeth Koglbauer wird zum zweiten Mal an der Triathlon-Weltmeisterschaft teilnehmen, die dieses Mal in Südafrika ausgetragen werden wird. Davor musste sie sich in einem der letzten Qualifikations-Bewerbe in Pescara (Italien), bei über 30 Grad Celsius, auf den vierten Platz regelrecht fighten.

Das Schwimmen bei einer Strecke von knapp zwei Kilometern war für Neunkirchnerin quasi die „Aufwärmphase“ im Vergleich zu dem, was sie später beim Halbmarathon noch erwartete. Wie erwartet hatte sie in der ersten Disziplin keine Probleme und erreichte eine sehr gute Schwimmzeit von rund 31 Minuten. Da allein hatte es schon 31 Grad Celsius, das durch den Aufenthalt im Wasser noch eher wegzustecken war. Kurz darauf erreichte Koglbauer eine fulminante Radlleistung mit 2:39 Stunden nach 90 Kilometern. Ein Ergebnis als Spiegelbild der harten Arbeit: „Ich bin sehr ehrgeizig, auch wenn der Spaßfaktor immer an erster Stelle steht!“ Zwischenzeitlich lag sie sogar in Führung.

„Ohne meinem Mann würde es wirklich nicht gehen, er unterstützt mich sehr“!Elisabeth Koglbauer über ihren Ehegatten.

Beim Laufen wurden die Bedingungen nun richtig herausfordernd: „Das Laufen war sehr hart, da hat sie gelitten“, fühlte Willibald Koglbauer mit seiner Ehegattin mit.

Doch das hat für seine Ehefrau durchaus auch positive Seiten: „Ich möchte meinen Körper spüren, ich möchte an meine Grenzen gehen!“ Ans Aufgeben dachten beide zu keinem Zeitpunkt: „Gib was du kannst, es geht ums Podest“, feuerte Motivator Willibald Koglbauer seine Frau frenetisch an. „Mein Mann unterstützt mich sehr, ohne ihn würde es wirklich nicht gehen“, beschreibt die Athletin, wie wichtig ihr Trainer und Ehemann für sie ist.

Bei 32 Grad Celsius ohne Schatten musste die Läuferin alles auch sich rausholen und ihren inneren Schweinehund besiegen. Für die letzten Kilometer beim Halbmarathon mobilisierte die erschöpfte Athletin all ihre Kraftreserven und sprintete ins Ziel. Mit einer hervorragenden Endzeit von 5:22:06 Stunden befand sie sich im Spitzenfeld. Ihr fehlte am Ende eine Sekunde auf Platz drei – das Ticket für Südafrika können die Koglbauers schon buchen...