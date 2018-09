Der Countdown läuft. Nur noch wenige Tage, dann starten die Kegler des SK FWT Composites Neunkirchen in eine neue Saison – und das mit hohen Zielen und verjüngten Teams.

Bei den Damen ist es die 23-jährige Jennifer Kozak, die vom KSV Wien nach Neunkirchen wechselte. „Sie ist ein aufstrebendes Talent. Bei der Weltmeisterschaft konnte sie im Sprint-Bewerb eine Silbermedaille holen. Für uns eine echte Stärkung. Und vor allem ist sie noch sehr jung“, freut sich Hans-Jörg Genser über die Verstärkung bei den Damen. Im Frühjahr soll dann auch noch Julia Schweizer vom BSV St. Pölten nach Neunkirchen kommen. „Wir wollen unbedingt wieder unter die ersten drei kommen und bei einem internationalen Bewerb mit am Start sein“, hat Genser für seine Damen große Ziele.

Ebenfalls an die Spitze wollen die Herren in der Superliga. Hier hat ein ganz besonderer Kegler eine neue spielerische Heimat gefunden – Lukas Huber. „Er zählt seit Jahren zu den besten Keglern in Österreich. Wurde schon mehrmals Welt- und Staatsmeister. Was soll ich dazu noch großartig sagen“, will Obmann und Mannschaftsführer Roland Schwarzer mit seinem Team hoch hinaus. Aber nicht nur Lukas Huber stärkt die Mannschaft ab kommendem Jahr. Janze Luzan aus Slowenien wird ebenfalls in der Superliga mitmischen. „Wir haben unser Team wirklich verjüngt. Der Altersdurchschnitt liegt jetzt bei ca. 30 Jahren. Das ist schon mal was. Für die kommende Saison erwarte ich mir mit dieser Aufstellung schon einen ersten oder zweiten Platz“, gibt Schwarzer ein hohes Saisonziel vor.