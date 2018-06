Spitzenmäßig begonnen, schlecht beendet. Beim diesjährigen Österreich-Cup konnten die Kegler des SK FWT Composites nicht wirklich um die Goldmedaille mitmischen. Die Truppe landete lediglich auf Rang drei.

Begonnen hat der Bewerb in Koblach sehr gut für die Neunkirchner. „Am ersten Tag konnten wir mit über 100 Kegel souverän ins Finale einziehen“, erzählt Obmann Roland Schwarzer. Doch dann wurde aus der Glücks- ganz schnell eine Pechsträhne. „Was dann am zweiten Tag los war, weiß ich auch nicht“, gibt der unzufriedene Vereinsobmann zu. Im Finale des Cups wird nach einem bestimmten Punktesystem gespielt – somit geht es nicht darum, wer die meisten Kegel, sondern wer am Ende die meisten Punkte hat.

„Wir haben die Schwächen unserer Gegner einfach nicht ausnutzen können. Nach den ersten zwei Durchgängen hatten wir dann zwar schon sieben von acht möglichen Punkten, nur wir konnten dann einfach nicht mehr nachsetzen“, ist Schwarzer von den Leistungen einiger Spieler enttäuscht. Trotz schwacher Leistung fuhren die Herren am Ende des Cups mit der Bronzemedaille nach Hause. „Zufrieden sind wir aber nicht“, setzt Schwarzer nach.