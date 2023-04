Sportkegeln: Vom Staatsmeister bis zum Champions League-Sieger

Werbung

Am späten Samstagabend besiegelte das Herrenteam aus Neunkirchen mit einem 7:1-Erfolg gegen den SKC Kleinwarasdorf einmal mehr den Meistertitel in der Superliga, der höchsten Spielklasse Österreichs. Die Damen der Superliga kehrten wiederum mit einem zweiten Platz aus Wien zurück, wo sie das letzte Meisterschaftsmatch ebenfalls mit einem 7:1-Sieg beendeten.

Für die Bezirkskegler hätten die letzten Monate wohl nicht erfolgreicher sein können. Denn neben Platz eins und zwei in der Superliga, punktete man auch international. Für die größte Sensation sorgten dabei die Damen, die Anfang April in Graz das nahezu Unmögliche möglich gemacht haben. Sie holten sich den Champions League-Titel.

Top-Leistungen bei internationalen Bewerben

Doch auch beim Welt- und Europapokal waren die Neunkirchner vertreten – sowohl Damen, als auch Herren. „Hier spielt die Elite des Kegelsports“, hob Präsident Günther Kautz die Wertigkeit des Bewerbs hervor. Beide Teams erreichten hier das Final Four. Während sich die Damen beim Weltpokal mit Platz vier begnügen mussten, schafften es die Herren beim Europapokal mit Rang drei aufs Stockerl.

„Die Meisterschaft im Herbst begann dann mit großen Erwartungen an beide Teams“, blickte Vereinsobmann Roland Schwarzer zurück. Und diese Erwartungen hat man ebenfalls erfüllt. Während die Herren alle Spiele der Meisterschaft für sich entschieden, musste man sich bei den Damen zwei Mal geschlagen geben. „Das ist eine außergewöhnliche Leistung“, so Schwarzer mit Blick auf die ungeschlagenen Neunkirchner.

Neunkirchen ist stolz auf euch! Bürgermeister Herbert Osterbauer, ÖVP

Gratulationen gab es für diese Erfolge nicht nur vom Landes- und Bundesverband der Kegler. Auch Neunkirchens Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) lobte die Kegler: „Es ist unglaublich, was ihr heuer geleistet habt. Neunkirchen ist stolz auf euch!“ Ebenso erfreut über die Leistung ist auch der Präsident des ASKÖ Niederösterreich, Rupert Dworak: „Die Meistertitel auf nationaler Ebene werden aus dem Ärmel geschüttelt. Und dass die Frauen Champions League-Siegerinnen sind, macht mich besonders stolz!“

Als Anerkennung des Vereins gab es für die Spieler des Herrenteams die Ehrennadel in Silber. Einzig Lukas Huber durfte sich, wie auch das gesamte Damenteam, über eine Ehrenadel in Gold freuen. Eva Ponweiser, Betreuerin des Damenteams der Bundesliga, bekam für ihr Engagement die Ehrennadel in Bronze verliehen.

Am 6. Mai sollen die Keglerteams im Rahmen einer Feier am Neunkirchner Hauptplatz vor den Vorhang geholt werden.