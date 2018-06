„Es war eine sehr starke Leistung“, äußert sich der Vater von Stefan Scherz, Markus Scherz, stolz über die Leistung seines Sohnes. Der 16-jährige Bursche holte bei der Kletter-EM in Imst den starken fünften Rang. Bei hohen Temperaturen bewahrte der Sportler dennoch einen kühlen Kopf.

500 Teilnehmer aus 28 Nationen

Die Konkurrenz war gigantisch – 500 Teilnehmer aus 28 Nationen machten sich die vorderen Plätze mit Stefan Scherz streitig. Auch aufgrund dessen war diese Jugend- und Junioreneuropameisterschaft etwas ganz Besonderes. Der Teenager hatte durch den achten Platz bei der Weltmeisterschaft im Vorjahr einen fixen Starterplatz inne.

In den ersten beiden Qualifikationsrunden kletterte der gebürtige Neunkirchner mit dem vierten Gesamtrang ins Semifinale. Auch hier stellte er sein Können klar und deutlich unter Beweis und zog als Fünftbester in das Finale der ersten Acht auf. Die Temperaturen machten dem Kletterer nun ordentlich zu schaffen. Somit lautete die Devise, einen kühlen Kopf zu bewahren.

Die Finalroute lief ganz nach Wunsch von Stefan Scherz, da er Platz fünf einnehmen konnte. „Ich bin sehr zufrieden. Die Europameisterschaften fanden heuer sehr früh statt und mein Training ist auf die Weltmeisterschaft im August in Moskau ausgelegt“, gibt der ehrgeizige Athlet die Zielrichtung bereits auf kommende Herausforderungen vor. „Bis dahin kann ich sicher noch stärker werden“, hofft der Jugendliche auf einen Anstieg seiner Formkurve. Ein großer Leistungsindikator dürfte auch der Besuch von Scherz in einer Leistungsschule in Innsbruck sein, wo bereits früh morgens mit dem harten Training begonnen wird.