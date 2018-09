Wenn der amtierende Staatsmeister zu Gast ist, dann kann man in Neunkirchen von einem Schlagerspiel ausgehen. Sowohl die Damen als auch die Herren kegelten in der Superliga gegen den BSV Voith St. Pölten.

Den Anfang machten die Damen. Gut in den ersten Durchgang gestartet, ging es von da an nur noch bergab für die Neunkirchnerinnen. Legionärin Eva Sajko konnte genauso wenig wie die Stammspielerinnen ihre Leistung abrufen – was sich schlussendlich beim Ergebnis klar bemerkbar machte. 2:6 sind die Damen den Gästen aus St. Pölten überlegen.

„Das war ganz einfach schlecht“, ist Teamleiter Hans Jörg Genser nach dem Match etwas enttäuscht. Die einzig akzeptable Leistung sei jene von Monika Nguyen gewesen, aber sonst „war es einfach nicht gut gespielt“, gibt Genser offen zu.

Den Spieß umgedreht haben im Anschluss jedoch die Herren. Auch sie gingen gegen St. Pölten – den amtierenden Meister der Superliga – in Neunkirchen auf die Bahn. Die Erwartungen an die neu aufgestellte Herren-Mannschaft waren groß. Besonders im Fokus: Lukas Huber, der in dieser Saison von St. Pölten nach Neunkirchen wechselte. „Wir haben damit gerechnet, dass es knapp wird. Aber dass es dann doch so ausging, war der Wahnsinn“, so Mannschaftsführer Roland Schwarzer.

Von Beginn an hat das verjüngte und gestärkte Team aus Neunkirchen Nervenstärke bewiesen. „Wir haben ab dem mittleren Durchgang gewusst, dass wir nicht mehr verlieren werden. Wenn man mit 590 Kegel der ‚Schlechteste‘ im Team ist, dann ist das eine wirklich gute Leistung. Sie haben genauso, wie ich mir das vorgestellt habe, gespielt“, freut sich Schwarzer mit ‚seinen‘ Burschen über den wichtigen Sieg.

Dennoch wollen die Neunkirchner „am Boden bleiben“, wie Schwarzer sagt. Es wäre einer von vielen wichtigen Schritten gewesen. „Es liegen aber dennoch 16 weitere Spiele bis zum Saisonende vor uns. Und ich möchte, dass sie bei jedem Spiel alles geben – als ob es das letzte Spiel wäre“, so der Mannschaftsführer.