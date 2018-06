Hoher (sportlicher) Besuch in der Neuen Mittelschule Aspang – Olympiateilnehmer Tobias Eberhard besuchte die Schüler und erzählte ihnen, wie es ist, bei so einem Wettbewerb mitmachen zu dürfen.

Ein Wettbewerb war es, der dieses besondere Treffen möglich gemacht hat. „Zu Schulbeginn haben wir in der Projektwoche überlegt, was wir genau machen könnten und da sind wir auf das Thema Olympia gestoßen“, erklärt NMS-Direktorin Claudia Pölzlbauer. Das Thema ist schlussendlich in alle Unterrichtsgegenstände geflossen. So wurde die Geschichte der Olympischen Spiele aufgearbeitet, die verschiedenen Sportarten künstlerisch dargestellt oder auch ein eigenes Lied von der Bläserklasse der NMS komponiert.

„Eigentlich trainiere ich fast täglich so ca. neun Stunden!“

Das gesamte Projekt wurde dann schlussendlich bei einem Wettbewerb eingereicht. Ganz zur Überraschung hat auch wirklich die NMS gewonnen. Und der Preis kann sich sehen lassen – ein Besuch des Biathleten Tobias Eberhard. Er war bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea dabei und erzählte den Schülern, unter anderem Welche Eindrücke er von dort mitgenommen hat. Auch über seinen Trainingsplan plauderte er: „Eigentlich trainiere ich fast täglich so ca. neun Stunden!“

Im Anschluss an eine Fragerunde kamen dann die Handys der Schüler zum Einsatz – denn ein Selfie mit Eberhard durfte natürlich nicht fehlen...